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OPINION

Проти лому є прийом. І його звати Ердоган

Орест Сохар
21 липня, 2023 п'ятниця
14:00
Погляд Орест Сохар

Коридорна дипломатія: пуляючи по Одесі, верховний бункер-командувач передав привіт турецькому президентові

Атакою по одеському "зерновому" порту господар кремля намагається показати своєму "другу Ердогану", що йому не подобаються виховні заходи Анкари та її проукраїнська позиція.

Після відмови Путіна продовжувати "зерновий коридор" лідер Туреччини прилюдно потролив свого російського колегу: мовляв, "мій друг" насправді хоче продовжити зернову угоду, просто "я ще не набрав його".

Для кремля це заява прозвучала принизливо, особливо після Вільнюського саміту НАТО, на якому Ердоган заявив про "новий етап відносин Туреччини та США": Анкара розблокувала вступ Швеції до Альянсу, підтримала євроатлантичні прагнення Україні та, найголовніше, натякнула на партнерство із США для політичного впливу на країни Глобального Півдня, — для протидії Китаю та РФ. А також Туреччина порадила русні забратися геть з Нагірного Карабаху.

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Рашисти вже бояться, що Анкара сформує конвої для супроводу караванів із зерном, а також тралитиме маршрут для виявлення мін. "Друг Путін" навряд чи зважиться атакувати турецькі (НАТОвські) конвої, тим паче, що зрештою "друг Ердоган" таки подзвонить і переконає повернутися до угоди.

Bild он пише, що російських пропагандонів лихоманить через несподіваний поворот Ердогана до Європи: в їх свідомості ментально відроджуються епізоди ординського ярма, і ведучі росТБ говорять про наміри Анкари загарбати "ісконно русскіє зємлі". Очевидно, маючи на увазі татарський Крим. Крім того, Кремль відкрито говорить, що російська блокада "зернової угоди" скерована винятково проти Ердогана, який "наважився" відпустити бійців "Азова" в обхід кремля. І "найгірше": Туреччина, купуючи українське зерно зі знижкою 25%, посіла перше місце з експорту борошна у світі”.

Ердоган славиться магічним впливом на бункерного і давно міг би сфалувати його на продовження угоди. Але обрав конфронтаційну модель комунікації. Вся справа в бажанні мінімізувати тотемне значення Путіна для Глобального Півдня.

Будьмо відверті, термін "Глобальний Південь" - це сучасний політкоректний аналог для застарілого відповідника "країни третього світу". Одна з них — проросійська мекка флібустьєрів (тобто піратів) - Сомалі. В столиці країни Могадішо після заяви РФ про вихід із зернової угоди виникла справжнісінька паніка, люди скуповують продовольство, повідомляє Reuters. Ціни на продукти, відповідно, зростають, наче показилися.

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Також від витівки кремля відчутно постраждають інші друзі рашистів — Ефіопія та Кенія, у яких неймовірна засуха. А також Південний Судан (привіт, колонізаторам з "Вагнера") та Ємен. За оцінками ООН, в зону ризику від припинення зернової угоди потрапили 400 млн осіб.

Формально, бункерний пообіцяв відправити російське зерно безплатно. Але про ціну його словам днями розповів президент ПАР Рамафоса: Він відверто зізнався, що шалено боїться РФ, бо, наприклад, за виконання ордера Гааги й видачу МКС фюрера "дружня Росія" натякнула війною.

Кремль проаналізував весь діапазон свого коридорного мислення. Він ракетами атакував портову інфраструктуру Одеси, відтак — пригрозив знищувати будь-які торговельні кораблі в акваторії Чорного моря, а ввечері фюрер виперся на екрани та заявив свої хотілки на продовження "зернової угоди". Бункерний дід не знає інших рецептів перемовин, окрім як нагнітання ситуації. Та проти лому є прийом. І його звати Ердоган.

Цікаво спостерігати за коридорною бійкою "давніх друзів", особливо знаючи, що в бункерного жодного поля для маневру, адже... в зерновій угоді зацікавлений також і Китай.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Війна з Росією
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