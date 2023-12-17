Табачник пов'язаний з ФСБ, співпрацює з колаборантами Сальдо і Балицьким та веде агробізнес на окупованій території, - ЗМІ

Також він займається аграрним бізнесом на окупованому Приазов'ї, використовуючи, зокрема, вкрадену росіянами техніку. Про це розповідається у присвяченому Табачнику журналістському розслідуванні проєкту "Телебачення Торонто", оприлюдненому сьогодні, 17 грудня 2023 року.

Посилаючись на архів обміну повідомленнями в одному з месенджерів, що опинився у їхньому доступі, журналісти детально розповідають: з ким саме з-поміж топових чиновників освітньої галузі продовжив спілкуватися Табачник попри відставку, про його контакти з "регіоналами" Нестором Шуфричем та Олегом Царьовим, про спільні бізнесові і, навіть, побутові (відвідування лікарів, прохання за знайомих, заступництво перед ФСБ тощо) справи із Сальдо та Балицьким.

Зокрема, можна дізнатися, що він веде прибутковий аграрний бізнес в окупованих районах Запорізької області, де його фірми "Оріана - Агро" й "Солекс" оформлено на довірених осіб, а крадену техніку постачав представник Кадирова на ім'я Мурад Саідов.

"Це мої два підприємства - "Оріана - Агро" (Вовчанське, Якимівський район) та "Солекс" (Богданівка)", - такий скріншот зі зламаного листування Табачника демонструють журналісти.

Також є свідчення того, що Табачник лобіював перед Кремлем збільшення витрат на користь Балицького.

"Чи думали ви у 2010 році, коли Табачник очолив Міністерство освіти, що у випадку російського вторгнення він буде допомагати окупантам й стане красти в українців техніку та зерно?", - задають автори розслідування запитання наприкінці свого матеріалу.