Зеленський позбавив громадянства зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, - Арахамія

Про це Давид Арахамія написав у телеграмі.

"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича. Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", - пише голова фракції партії "Слуга народу".

Серед них Андрій Клюєв, Дмитро Табачник, Олександр Клименко, Віталій Захарченко та Олександр Якименко.

"Так і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти", - додав Арахамія, проте не уточнив імена.