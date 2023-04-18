Про це він написав у twitter.

Він також зазначив, що зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню та президентом Емманюелем Макроном, з якими обговорив пріоритети та потреби української армії.

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10!

Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Дякую моїм колегам Себастьяну Лекорню та Емманюелю Макрону, з якими я мав можливість зустрітися та обговорити наші пріоритети та потреби. І, звісно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", - йдеться у повідомленні.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023