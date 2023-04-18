"Так виглядають Свобода, Рівність і Братерство": Резніков показав отримані Україною французькі бронемашини AMX-10
У вівторок, 18 квітня, міністр оборони Олексій Резніков показав отримані Україною французькі бронемашини AMX-10, які назвав "снайперською гвинтівкою на швидких колесах"
Про це він написав у twitter.
Він також зазначив, що зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню та президентом Емманюелем Макроном, з якими обговорив пріоритети та потреби української армії.
"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10!
Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Дякую моїм колегам Себастьяну Лекорню та Емманюелю Макрону, з якими я мав можливість зустрітися та обговорити наші пріоритети та потреби. І, звісно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", - йдеться у повідомленні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Він повідомив, що Україна може отримати 2 млрд євро допомоги.
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