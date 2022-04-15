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Takflix опублікував добірку фільмів українського режисера Суровцова, який зміг евакуюватися з Маріуполя

15 квітня, 2022 п'ятниця
06:29

Онлайн-кінотеатр Takflix випустив добірку фільмів "Маріупольський феномен: Суровцов" Олександра Суровцова, який зміг із родиною виїхати з Маріуполя

Про це заявили в Takflix, передає Укрінформ.

Добірка складається із трьох фільмів Олександра Суровцева - маріупольця, який разом із дружиною та сином виїхав із міста. Кошти з продажу стрічок онлайн-кінотеатр передасть на підтримку режисера та його сім'ї.

"Маріупольський-феномен: Суровцов" складається із чорно-білих фільмів. Стрічка "Цілковита незнайомка" показує історію жінки, котра шукає сенс життя після смерті близької людини. "Компас" порушує питання екологічного співіснування з природою, а в "Онтології" йдеться про повсякденність життя робітника. "Онтологію" та "Цілковиту незнайомку" відібрали в головний конкурс фестивалю кіно й урбаністики "86" у Славутичі.

Олександр Суровцов народився в Маріуполі 1985 року. До 2016 року працював на заводі, тоді ж долучився до проєкту "Платформа ТЮ" і дебютував у ролі режисера, знявши стрічку "Онтологія". Він був кінооператором у локальному об’єднанні кінематографістів ТворчСхід, знімав фільми "Шо шо?" та !Ви що, метал тут крадете?" про культуру Сходу України.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Олександр Суровцов разом із дружиною та сином були в Маріуполі, 18 березня евакуювалися до Запоріжжя.

"Що ми пережили, втратили та чого навчилися за час війни в Маріуполі: роботу, зарплату, мирне небо, світло, воду, опалення та газу в один день, навчилися готувати на багатті майже всі страви, економити їжу, якої перед від'їздом залишилося на три дні, ночувати у вологому бомбосховищі, пити сиру воду з джерела, один раз потрапили під авіаудар, тричі під обстріл градами, два з яких були близько від нас", - наголосив режисер. 

  • Нагадаємо, раніше Takflix випустив фільм загиблого в Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса.

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