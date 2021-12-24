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"Такі дії шкодять державі": Кличко про оголошення Порошенку підозри у держзраді

24 грудня, 2021 п'ятниця
18:20
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що подібне переслідування п’ятого президента Петра Порошенка негативно впливає на імідж України

Про це йдеться на сайті партії "Удар".

"Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого президента України, шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України", - сказав Кличко.

За його словами, справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

"Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє. Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну", - додав мер Києва.
 

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УДАР
Петро Порошенко
підозра
Віталі Кличко
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