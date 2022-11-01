Відповідне відео президент України опублікував у Telegram.

"Що несе "русскій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху", - написав Зеленський.

"Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи", - додав він.

Президент наголосив, що Росія неодмінно програє й понесе справедливе покарання за свої злочини.

Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, а також загинула одна людина.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb