"Такі ви пропонуєте перемовини?". Зеленський показав жахливі наслідки обстрілу Миколаєва
Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого ракетного обстрілу Миколаєва, який стався у ніч на 1 листопада
Відповідне відео президент України опублікував у Telegram.
"Що несе "русскій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху", - написав Зеленський.
"Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи", - додав він.
Президент наголосив, що Росія неодмінно програє й понесе справедливе покарання за свої злочини.
- Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, а також загинула одна людина.
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