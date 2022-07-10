Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, - нардеп Гончаренко

Про це він заявив у ефірі Еспресо.

"Коли вже перестане народним депутатом України Медведчук? Я розумію, там суди, десь він переховувався, але все давно знайшли, докази є його діяльності. Чому немає досі вироку суду, яка дозволить забрати у нього мандат? Людина продовжує бути народним депутатом України. Так само я закликаю зробити як найшвидше по Ковальову - відвертий зрадник, нарешті йому висунута підозра - він зрадник з першого дня, а вже йде п'ятий місяць війни. Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, а мають бути у в'язниці. Це те, до чого я закликаю", - сказав Гончаренко.

22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт проросійському політику, лідеру забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді.

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.