Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, - нардеп Гончаренко
Нардеп Олексій Гончаренко закликав позбавити мандату його колег Олексія Ковальова та Віктора Медведчука, які підозрюються у держзраді
Про це він заявив у ефірі Еспресо.
"Коли вже перестане народним депутатом України Медведчук? Я розумію, там суди, десь він переховувався, але все давно знайшли, докази є його діяльності. Чому немає досі вироку суду, яка дозволить забрати у нього мандат? Людина продовжує бути народним депутатом України. Так само я закликаю зробити як найшвидше по Ковальову - відвертий зрадник, нарешті йому висунута підозра - він зрадник з першого дня, а вже йде п'ятий місяць війни. Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, а мають бути у в'язниці. Це те, до чого я закликаю", - сказав Гончаренко.
- 22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт проросійському політику, лідеру забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді.
- 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.
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