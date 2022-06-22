Суд продовжив арешт Медведчука та заарештував його вагон-ресторан із меблями, 279 картин, годинники і посуд
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт проросійському політику, лідеру забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді
Про це йдеться у рішенні суду.
"Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів", - йдеться у рішенні суду.
Віктор Медведчук перебуватиме під вартою до 9 серпня.
Крім того, суд також наклав арешт на майно Медведчука, зокрема, розкішний вагон-ресторан разом із меблями, предметами інтер'єру та посудом.
"Загалом арештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканник, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру та посуду", - зазначили у суді.
- Личаківський суд 18 березня суд дозволив його заарештувати. А 12 квітня Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.
- 21 травня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.
- 2 червня ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука, а справу передали до суду.
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