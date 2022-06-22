Суд продовжив арешт Медведчука та заарештував його вагон-ресторан із меблями, 279 картин, годинники і посуд

Про це йдеться у рішенні суду.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів", - йдеться у рішенні суду.

Віктор Медведчук перебуватиме під вартою до 9 серпня.

Крім того, суд також наклав арешт на майно Медведчука, зокрема, розкішний вагон-ресторан разом із меблями, предметами інтер'єру та посудом.

"Загалом арештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканник, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру та посуду", - зазначили у суді.