Такого пекла давно не було: боєць ЗСУ Бабичев про Бахмутський напрямок
Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог просунувся до околиць Богданівки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Останні три дні дуже пекельно на Бахмутському напрямку, такого давно не було. Цілодобово лунає канонада артилерії з обох боків. Мінусова температура, багнюка замерзла, погода ясна, і це сприяє гарній роботі артилерії та БПЛА. Наразі ворог сильно пішов, і давить нас біля Богданівки, яка розташована південніше від Бахмута й Хромового. Ворог практично дійшов до околиць Богданівки, там тривають дуже запеклі бої. ЗСУ перекопують живу силу окупантів, але росіяни постійно додають туди солдатів. Не знаю скільки треба снарядів, щоб знищити їх усіх", - наголосив Бабичев.
За словами військовослужбовця 93-ї бригади "Холодний яр", з обох сторін працює піхота, загарбники переважають саме в живій силі.
"Також противник використовує авіацію та "ланцети". Артилерія щільно працює, як з нашого боку, так і з боку ворога, ніхто не хоче відступати. На цьому напрямку ми вже стоїмо у глухій обороні. Іноді якась посадка може кілька разів за день переходити з рук у руки. На тому тижні ми мали успіх біля Кліщіївки. ЗСУ відбили позиції, де просунувся ворог, оборона там стоїть міцно", - зауважив Бабичев.
- Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що росіяни сконцентрували живу силу не тільки біля Горлівки, чи Авдіївки, а розтягнули її по всій лінії східного фронту.
- Інститут вивчення війни пише, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.
- Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Натомість ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки РФ.
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