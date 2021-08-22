"Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії
Починаючи з минулої неділі, 15 серпня 2021 року, стаття під назвою "Талібан" в україномовній версії вільної електронної енциклопедії Вікіпедія утримує першу позицію за рейтингом читацького інтересу
Такими є дані спеціалізованого блогу Моя Вікіпедія, інформує Еспресо.TV.
Відтоді статтю прочитало:
неділя, 15 серпня - 24 603 (біографія покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова зайняла друге місце),
понеділок - 35 434,
вівторок - 18 202,
середа - 8 856,
четвер - 5 053 (лише у четвер талібів "витіснило" свято Спаса),
п'ятниця - 3 326,
субота - 2 526.
Також дуже добре читається все, що стосується новітньої історії Афганістану.
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