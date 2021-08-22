Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії

"Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії

22 серпня, 2021 неділя
08:25
Світ

Починаючи з минулої неділі, 15 серпня 2021 року, стаття під назвою "Талібан" в україномовній версії вільної електронної енциклопедії Вікіпедія утримує першу позицію за рейтингом читацького інтересу

Такими є дані спеціалізованого блогу Моя Вікіпедія, інформує Еспресо.TV.

Відтоді статтю прочитало:

неділя, 15 серпня - 24 603 (біографія покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова зайняла друге місце),

понеділок - 35 434,

вівторок - 18 202,

середа - 8 856,

четвер - 5 053 (лише у четвер талібів "витіснило" свято Спаса),

п'ятниця - 3 326,

субота - 2 526.

Також дуже добре читається все, що стосується новітньої історії Афганістану.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Вікіпедія
афганці
енциклопедія
Афганістан
Талібан
таліби
Читайте також:
21 серпня, 2021 субота
"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
Северный поток-2
20 серпня, 2021 п'ятниця
Байден підписав указ про санкції проти будівельників "Північного Потоку-2"
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
22 серпня
09:50
УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія
09:46
офшори
Як офшори перестали бути популярними
09:24
Вселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО
09:00
У Дніпрі сьогодні прощатимуться з ветераном АТО Ігорем Чернишем
08:43
83 людини в безпеці. Борт з Афганістану прибув до України
08:02
В Академії СБУ роздали медалі на честь Баканова. Фотофакт
08:00
Карлос Де Пена
УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
07:18
США повернули посла до Кабула
2021, субота
21 серпня
22:58
Росіянин приплив човном до Японії й попросив притулку
22:30
Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький
22:23
Роман Яремчук
Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували
22:10
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
21:51
"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі
21:47
Георгій Судаков
"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ
21:30
Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"
21:00
Проти патріарха Варфоломія готують платних псевдошанувальників Філарета, - Євген Карась
20:20
На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли
20:00
До 30-річчя Незалежності України за допомогою нейронних мереж відновили голос Тараса Шевченка
19:46
Чи потрібно ФОПам включати отриманий кредит до свого доходу. Відповідь ДФС
19:23
21 серпня на фронті: росіяни обстріляли українців неподалік від Водяного та Золотого-4
19:00
Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
18:36
У Макса Кідрука "пірати" вкрали книгу
18:10
На гуртовому ринку України втричі подешевшали сливи
17:50
Зможе ходити і бігати. Ілон Маск розробляє штучну людину
17:28
"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
17:03
Співак Юрко Юрченко передав Зеленському челендж з гри на роялі
16:40
Данило Лубківський
"Те, що Меркель не залишається на саміт "Кримської платформи", є політичною помилкою", − Данило Лубківський
16:39
Зірка "Вікінгів": Ukraine is My Motherland
16:18
Ексклюзив
Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський
15:55
Судові промови Навального увійшли до бестселерів Німеччини
15:31
Варфоломій та Епіфаній вшанували полеглих воїнів України та жертв Голодомору
15:27
Тарас Стецьків
"Основним елементом євроазійської безпеки є незалежність України, а не домовленості з Росією", − Тарас Стецьків
15:10
В ОРДО знищено снайперку з Єкатеринбурга
14:40
"Нацкорпус" збирається поспілкуватися з Зеленським в понеділок, 23 серпня. Напередодні не виключені "маски шоу"
14:15
У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
13:54
Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку
13:47
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
До Львова приїхали український та грузинський прем'єр-міністри
13:30
Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу
13:07
Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"
12:30
Зеленський подякував Варфоломію за відвідини України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV