"Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії

Такими є дані спеціалізованого блогу Моя Вікіпедія, інформує Еспресо.TV.



Відтоді статтю прочитало:



неділя, 15 серпня - 24 603 (біографія покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова зайняла друге місце),



понеділок - 35 434,



вівторок - 18 202,



середа - 8 856,



четвер - 5 053 (лише у четвер талібів "витіснило" свято Спаса),



п'ятниця - 3 326,



субота - 2 526.



Також дуже добре читається все, що стосується новітньої історії Афганістану.





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