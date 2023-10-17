Танки, крилаті ракети і 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
За добу понеділка, 16 вересня, Росія на війні в Україні втратила 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 800 чоловік особового складу
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 289430 (+800) осіб
- танків - 4979 (+14) од
- бойових броньованих машин - 9405 (+20) од
- артилерійських систем - 6936 (+26) од
- РСЗВ - 814 (+0) од
- засоби ППО - 547 (+0) од
- літаків - 318 (+0) од
- гелікоптерів - 317 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5291 (+11)
- крилаті ракети -1533 (+2)
- кораблі /катери - 20 (+0) од
- підводні човни - 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9293 (+22) од
- спеціальна техніка - 982 (+1)
Дані уточнюються.
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Протягом доби неділі, 15 жовтня, російська армія не покидала спроб атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ
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