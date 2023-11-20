Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Авіація РФ є досить суттєвим елементом їхньої оборони. Тому звичайно, коли так речі відбуваються, це ознака того, що українська армія все бачить. Ця "довга рука" ЗСУ вже давно працює, починаючи з (військових операцій - ред.) по Криму", - зазначив він.

За його словами, вся глибина оборони окупаційної армії знаходиться під вогневим впливом різних систем ураження, які мають ЗСУ.

"Для того, щоб окупаційна армія знекровлювалась, її треба уражати більше та частіше. Відповідно, потрібно добиватися більшої кількості поставок, БК і тоді ми зможемо перемолоти їхні бойові порядки", - додав Прозапас.

Важіль логістики в окупантів на цьому напрямку дуже довгий. Кожен військовослужбовець, артилерійська система та виліт авіації для них дуже дорогий, зауважив капітан ЗСУ.

"В цій "війні ресурсів", яка почалась кілька місяців тому, такі елементи дуже важливі. Ми маємо вистояти і наш тил має бути надійним. Над цим потрібно працювати, бо за нами має стояти весь цивілізований світ", - резюмував він.