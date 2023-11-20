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Головна Війна з Росією Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
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Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ

20 листопада, 2023 понедiлок
16:07
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Валерій Прозапас, капітан ЗСУ прокоментував інформацію про те що ЗСУ, нібито підірвали аеродром у населеному пункті Тарасівка, що на лівобережжі Херсонщини

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Авіація РФ є досить суттєвим елементом їхньої оборони. Тому звичайно, коли так речі відбуваються, це ознака того, що українська армія все бачить. Ця "довга рука" ЗСУ вже давно працює, починаючи з (військових операцій - ред.) по Криму", - зазначив він.

За його словами, вся глибина оборони окупаційної армії знаходиться під вогневим впливом різних систем ураження, які мають ЗСУ. 

"Для того, щоб окупаційна армія знекровлювалась, її треба уражати більше та частіше. Відповідно, потрібно добиватися більшої кількості поставок, БК і тоді ми зможемо перемолоти їхні бойові порядки", - додав Прозапас.

Важіль логістики в окупантів на цьому напрямку дуже довгий. Кожен військовослужбовець, артилерійська система та виліт авіації для них дуже дорогий, зауважив капітан ЗСУ.

"В цій "війні ресурсів", яка почалась кілька місяців тому, такі елементи дуже важливі. Ми маємо вистояти і наш тил має бути надійним. Над цим потрібно працювати, бо за нами має стояти весь цивілізований світ", - резюмував він.

  • У п'ятницю, 17 листопада з'явилася інформація про те, що на лівому березі Херсонщини пролунали вибухи. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек". повідомив, що ЗСУ атакували аеродром у населеному пункті Тарасівка. 

  • Видання ASTRA повідомляє, що внаслідок влучання у росіян втрати, зокрема, пошкоджені 2 літаки.

    "Вранці 18 листопада в окупованому селі Тарасівка на вулиці Магістральній обстрілу зазнав аеродром. Два військово-транспортні російські літаки Ан-12 пошкоджені внаслідок атаки ЗСУ, пошкоджено також ангар", — пише видання.

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