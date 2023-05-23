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Тарифи обленерго зростуть на 25-50% поетапно

23 травня, 2023 вiвторок
14:51
Новини лінії електропередач

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 23 травня. Рішення передбачає поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року для 22 операторів систем розподілу. У підсумку вони зростуть в середньому на 25-50%.

Для ОСР, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друг півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі".

Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy ("Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго". Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023р.

"Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності суб'єктів природних монополій, зокрема операторів систем розподілу електричної енергії, без отримання повного контролю держави над зазначеними суб'єктами господарювання, може призвести до відключення об'єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об'єктів тощо, що у свою чергу може призвести до соціального вибуху, порушення безпеки та обороноздатності країни", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Таблиця із запропонованими тарифами на розподіл електроенергії з червня 2023 року, грн/МВт-год (за опублікованим проєктом постанови)

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