Татаров намагався зірвати кандидатство України в ЄС, - Шабунін
Керівник Центру протидії корупції розповів, як через дії заступника глави Офісу президента Україна могла втратити шанс стати кандидатом на вступ до Євросоюзу
Про це Віталій Шабунін написав у Facebook.
Очільник ЦПК нагадав: для того, щоб Єврорада ухвалила позитивне рішення, "адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції й проголосувати у Верховній Раді антикорупційну стратегію".
"Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП", - повідомив Віталій Шабунін.
"Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася … САП. Депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому сама норма була декларативною – тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі ця норма нічого не змінювала, проте її викидання дуже-дуже посилювала противників нашого кандидатства в ЄС", – йдеться у дописі очільника ЦПК.
"Татаров підвісив (деяких нардепів. - Ред.) через заслужені кримінальні справи й тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло "по роспісанію", – наголосив Віталій Шабунін.
Він також додав, що Татарову підіграла проросійська частина "Слуг" на чолі з Бужанським. "Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектора України", - розповів керівник ЦПК.
- Єврорада на саміті лідерів країн ЄС 23 червня у Брюсселі надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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