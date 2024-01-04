Тайвань документує всі спроби Китаю втрутитися у вибори

Про це повідомляє Reuters.

В уряді впевнені, що Китай чинить військовий та економічний тиск на острівну країну, а також субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні виборів 13 січня.

"Тайвань вживає заходів щодо протидії втручанню Китаю та документує свій досвід. Аналіз буде опублікований невдовзі після виборів після консультацій з міжнародними експертами", - заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Він наголосив, що якщо КНР вплине на результат голосування, він застосує цю тактику до інших демократичних країн, щоб просувати свій міжнародний порядок.

Управління у справах Тайваню (КНР) назвало вибори на Тайвані "внутрішньою справою Китаю" і заявило, що правляча партія Тайваню намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.