Тайвань документує всі спроби Китаю втрутитися у вибори
Уряд Тайваню документує всі спроби Китаю втрутитися у вибори, які заплановані на наступний тиждень, і опублікує аналіз після голосування
Про це повідомляє Reuters.
В уряді впевнені, що Китай чинить військовий та економічний тиск на острівну країну, а також субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні виборів 13 січня.
"Тайвань вживає заходів щодо протидії втручанню Китаю та документує свій досвід. Аналіз буде опублікований невдовзі після виборів після консультацій з міжнародними експертами", - заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
Він наголосив, що якщо КНР вплине на результат голосування, він застосує цю тактику до інших демократичних країн, щоб просувати свій міжнародний порядок.
Управління у справах Тайваню (КНР) назвало вибори на Тайвані "внутрішньою справою Китаю" і заявило, що правляча партія Тайваню намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.
- 2 січня Міністерство оборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази військово-повітряних сил країни.
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