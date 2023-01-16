Тайвань відкрив цілу низку добродійних програм для України, - нардеп Княжицький

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мені дуже приємно, що співпраця між Україною і Тайванем почала зараз розвиватися дуже активно, тому що тайванці сприйняли наш біль як свій, і роблять все, щоб зараз допомагати Україні. Я був один з депутатів, хто відвідав Тайвань, ми зустрічалися з президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, міністеркою диджиталізації та з багатьма іншими керівниками Тайваню і бачили, як щиро вони переживають за Україну і за все те, що у нас відбувається. І вже після цього Тайвань відкрив цілу низку добродійних програм для України. Вони активно допомагають Півдню, Миколаєву, понад $1 млн було виділено Києву на забезпечення сучасними генераторами лікарських та освітніх закладів. Загалом, допомога Тайваню Україні це сотні мільйонів доларів", - зауважив народний депутат України.

Микола Княжицький додав, що вчора, 15 січня, було презентовано Львівському ліцею "Гроно", який є однією з найбільших шкіл міста, де вчаться понад 1 200 дітей і не лише місцевих, а й багато дітей-переселенців з різних регіонів України, за допомогою міністерства диджиталізації Тайваню і компанії Acer понад 60 ноутбуків, також планшети, роботи.

"Також дякуємо уряду Тайваню за те, що придбали потужний генератор на 40 кВт, бо школа є великим сховищем і тепер під час тривог там можна буде проводити постійний навчальний процес. Учні цієї школи перемагають на різних олімпіадах, комп'ютерних змаганнях і нам дуже важливо, щоб ці діти лишалися в Україні, не їхали за кордон, і щоб діти-переселенці у Львові теж відчували себе як вдома та здобували гарну освіту. Тайвань почав цю допомогу, буде продовжувати й для нас, безумовно, це дуже важливо", - підкреслив Княжицький.