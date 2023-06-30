Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів

Про це повідомляє у Facebook Міжнародне радіо Тайваню.

Гуманітарний вантаж включає 48 автомобілів, зокрема понад 20 автівок швидкої допомоги, щонайменше 6 пожежних машин та ще кілька десятків джипів і мінібусів для потреб українських захисників на фронті.

Фото: facebook/rti.ukrainian

Ініціатором проєкту є тайванський підприємець Бай Саньжун. Саме він почав закуповувати вживані автівки та проспонсорував їхні ремонт і переобладнання. Відгукнувшися на прохання Бай Саньжуна, до збору також доклалися державні установи по всій країні, зокрема міністерство охорони здоров'я, регіональні відділки поліції та митниці.

Фото: facebook/rti.ukrainian

Очікується, що вантаж вирушить до України морем вже у середині липня. Тайванська пресвітеріанська церква, Тайванська асоціація з розвитку громад (TACA) та інші благодійники вже почали збір гуманітарної допомоги та спеціалізованого обладнання, якими планують заповнити автомобілі перед відправленням.

Бай Саньжун каже, що допомагає українцям з двох причин: перша - захоплення нашим відважним президентом, друга - не можна проходити повз страждання людей, навіть якщо вони так далеко живуть.

Інша важлива організація, що допомагала з організацією заходу, - Пресветеріанська церква Тайваню, яка раніше вже передала Україні 152 медичних ліжка і планує невдовзі здійснити нові постачання.