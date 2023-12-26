"Те, що стосується всіх": Зеленський відреагував на дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію
У вівторок, 26 грудня, президент Володимир Зеленський висловився щодо дискусій стосовно законопроєкту про мобілізацію
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 26 грудня.
"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони", - заявив президент України.
За словами Зеленського, закон стосується кожного українця.
"Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", - сказав Володимир Зеленський.
Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі: Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації
- 25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Головнокомандувач Валерій Залужний пояснив, що військове командування не подавало уряду спеціального запиту на 400-500 тис. людей, яких потрібно мобілізувати до лав Збройних Сил України. Такі запити Генштаб робить регулярно в залежності від потреб сил оборони, планів та прогнозованих втрат на полі бою.
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