Технічний стан Запорізької АЕС порушений через присутність там військової техніки РФ, - Котін
Виконувач обов’язків президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що через присутність російської військової техніки порушений технічний стан Запорізької АЕС
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“ЗАЕС досі перебуває під контролем російських окупаційних військ. На території ЗАЕС знаходиться понад 50 одиниць важкої військової техніки, а також до 500 солдатів РФ. Також в місті Енергодар, в якому проживають робітники станції, перебувають близько 1500 російських солдатів.” - розповів Котін
Котін також повідомив, що ротація робітників ЗАЕС відбувається в штатному режимі. За словами Котіна, працівники ЗАЕС працюють під контролем російських окупантів
“Ротації працівників не було тільки в перші дні захоплення ЗАЕС. Далі працівники проводять ротацію більш-менш стабільно. Єдина проблема в тому, що їх роботу контролюють війська РФ.” - пояснив Котін
Також Котін розповів, що мешканці Енергодару виходять на мирні протести проти російської окупації. Він розповів, що люди не бояться виходити на вулиці з прапорами України й вимагати від окупантів покинути місто
“Мешканці Енергодару виходять на вулиці й вимагають від окупантів покинути місто. Минулої п’ятниці окупанти застосували проти мирних громадян світло-шумові гранати та відкрили вогонь в повітря. Таким чином вони намагаються залякати населення. Постраждали 4 людини, в тому числі 2 працівники ЗАЕС. Такі речі не додають безпеки самій станції, враховуючи, що технічний стан ЗАЕС вже порушений через військову техніку на території станції”, - додав Котін
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- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув в Україну 30 березня. Його візит якраз мав зняти проблему окупації Чорнобильської та Запорізької АЕС. Україна вимагає, щоби окупанти звільнили як станції так і міста-супутники при них.
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