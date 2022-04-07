Технічний стан Запорізької АЕС порушений через присутність там військової техніки РФ, - Котін

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“ЗАЕС досі перебуває під контролем російських окупаційних військ. На території ЗАЕС знаходиться понад 50 одиниць важкої військової техніки, а також до 500 солдатів РФ. Також в місті Енергодар, в якому проживають робітники станції, перебувають близько 1500 російських солдатів.” - розповів Котін



Котін також повідомив, що ротація робітників ЗАЕС відбувається в штатному режимі. За словами Котіна, працівники ЗАЕС працюють під контролем російських окупантів



“Ротації працівників не було тільки в перші дні захоплення ЗАЕС. Далі працівники проводять ротацію більш-менш стабільно. Єдина проблема в тому, що їх роботу контролюють війська РФ.” - пояснив Котін



Також Котін розповів, що мешканці Енергодару виходять на мирні протести проти російської окупації. Він розповів, що люди не бояться виходити на вулиці з прапорами України й вимагати від окупантів покинути місто



“Мешканці Енергодару виходять на вулиці й вимагають від окупантів покинути місто. Минулої п’ятниці окупанти застосували проти мирних громадян світло-шумові гранати та відкрили вогонь в повітря. Таким чином вони намагаються залякати населення. Постраждали 4 людини, в тому числі 2 працівники ЗАЕС. Такі речі не додають безпеки самій станції, враховуючи, що технічний стан ЗАЕС вже порушений через військову техніку на території станції”, - додав Котін





Нагадаємо, 2 квітня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міжнародне агентство з атомної енергії допомагатиме Україні у збереженні безпеки ядерних установок