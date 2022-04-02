Напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву і Росія має розуміти це, - глава МАГАТЕ

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.

За його словами, напад РФ на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм".

Також, коментуючи ситуацію із Запорізькою АЕС, Гроссі заявив, що на щастя обстріли, були спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко це розуміють", - сказав він.

Щодо повідомлень про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"У загальних рисах я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", - додав він.

Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС ще у перші дні вторгнення і залишили лише 31 березня.

Імовірною причиною цього стало значне опромінення солдат РФ, що підтверджує те, що більшість з них відразу були скеровані у спеціалізовані заклади у Білорусі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув в Україну 30 березня. Його візит якраз мав зняти проблему окупації Чорнобильської та Запорізької АЕС. Україна вимагає, щоби окупанти звільнили як станції так і міста-супутники при них.

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