Чорнобильську АЕС покинули всі окупанти, - Енергоатом
На Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб
Про це повідомляє Енергоатом.
За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб.
- Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі. Ірина Верещук порадила вручити премію Дарвіна окупантам, які рили окопи в Чорнобильському радіаційному лісі
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