Чорнобильську АЕС покинули всі окупанти, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі. Ірина Верещук порадила вручити премію Дарвіна окупантам, які рили окопи в Чорнобильському радіаційному лісі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb