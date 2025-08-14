Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
Албанія інтегрує штучний інтелект у роботу державних інституцій для викорінення корупції, аби прискорити свій вступ до Європейського Союзу
Про це пише Politico.
Прем’єр-міністр Еді Рама заявляв, що ШІ незабаром може стати найефективнішим членом албанського уряду, а також – інструментом для боротьби з корупцією та підвищення прозорості.
Він також не виключає створення нового міністерства щодо ШІ.
"Одного разу у нас може навіть бути міністерство, яким повністю керує штучний інтелект. Таким чином, не було б кумівства чи конфлікту інтересів", – казав премʼєр.
За його словами, національні розробники могли б розглянути можливість створення моделі штучного інтелекту "для обрання міністрів". Рама каже, що це стало б причиною того, що Албанія "буде першою, хто матиме цілий уряд з міністрами ШІ та прем'єр-міністром", однак реальних кроків у цьому зроблено не було.
