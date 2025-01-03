АРМА відстежуватиме активи корупціонерів із космосу
Агентство з розшуку та менеджменту активів і Державне космічне агентство України підписали угоду, яка дасть АРМА змогу відстежувати стан активів із космосу
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Так, АРМА отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дасть можливість отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління Агентства.
"Важливо, що це дозволить бачити активи як у реальному часі, так і в ретроспективі", - уточнили у пресслужбі.
Там зазначили, що потенційні учасники конкурсів на управління активами зможуть дистанційно оглянути об'єкти, що зробить процес більш прозорим та ефективним.
Окрім того, в умовах війни особливо важливо мати можливість оперативно фіксувати стан і можливі руйнування арештованого майна, а космічні технології забезпечать їхній постійний моніторинг, зауважили в Агентстві.
"Я завжди кажу, що АРМА розшукає злочинні активи у будь-якому куточку світу. Це революційний крок у роботі АРМА. Завдяки співпраці з ДКА ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу – швидко, точно та в будь-якій точці планети. Це революційний крок у боротьбі з приховуванням активів", – зазначила голова АРМА Олена Дума.
- 3 січня стало відомо, що АРМА виставило на продаж 24 вагони російського металу, який перебуває під арештом на Закарпатті.
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