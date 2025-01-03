АРМА відстежуватиме активи корупціонерів із космосу

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Так, АРМА отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дасть можливість отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління Агентства.

"Важливо, що це дозволить бачити активи як у реальному часі, так і в ретроспективі", - уточнили у пресслужбі.

Там зазначили, що потенційні учасники конкурсів на управління активами зможуть дистанційно оглянути об'єкти, що зробить процес більш прозорим та ефективним.

Окрім того, в умовах війни особливо важливо мати можливість оперативно фіксувати стан і можливі руйнування арештованого майна, а космічні технології забезпечать їхній постійний моніторинг, зауважили в Агентстві.

"Я завжди кажу, що АРМА розшукає злочинні активи у будь-якому куточку світу. Це революційний крок у роботі АРМА. Завдяки співпраці з ДКА ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу – швидко, точно та в будь-якій точці планети. Це революційний крок у боротьбі з приховуванням активів", – зазначила голова АРМА Олена Дума.