Байден підписав закон, який може змусити материнську компанію продати TikTok у США
У середу, 24 квітня, резидент Джо Байден у середу підписав законопроєкт, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok
Про це повідомляє CNN.
Цього може не статися, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.
Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Україні , Ізраїлю й Тайваню.
Сам закон не передбачає негайного блокування TikTok.
Законопроєкт, який підписав Байден, дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.
У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "знищить" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.
- Палата представників США у суботу, 20 квітня, ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.
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