Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
"DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками", - заявив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.
"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди – з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів", - зазначив очільник Міноборони.
Щодня система підтримує ураження понад 2000 ворожих цілей, а за рік – це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, додав Денис Шмигаль.
Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.
"Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - резюмував Міністр оборони.
- В оновленні застосунку Резерв+ можна отримати дві нові відстрочки – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи, а також для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.
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