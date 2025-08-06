Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

"DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками", - заявив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.

"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди – з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів", - зазначив очільник Міноборони.

Щодня система підтримує ураження понад 2000 ворожих цілей, а за рік – це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, додав Денис Шмигаль.

Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

"Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - резюмував Міністр оборони.