Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві

Про це повідомило Мінгромад.

Сервіс створили для допомоги киянам, чиє житло постраждало від війни, а також для тих, хто був вимушений залишити дім і знайшов прихисток у столиці.

Чат-бот пропонує:

покрокові інструкції дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ворожих атак;

контакти районних штабів, які розгортаються після обстрілів;

інформацію про державні програми та про підтримку від Києва і міжнародних фондів;

контакти організацій, що надають безоплатну правову та психологічну допомогу;

поради та довідкову інформацію для адаптації внутрішньо переміщених осіб у столиці.

"Київ неодноразово перебував під комбінованими російськими атаками. У критичні моменти, коли люди відчувають розгубленість і вразливість, важливо мати своєчасну та широку підтримку. Наше завдання — щоб ніхто не залишався сам на сам із проблемами та мав максимальний доступ до життєво необхідної інформації. Дієві та перевірені практики важливо масштабувати, тому подальші плани — розширити дію сервісу на інші регіони України", — підкреслив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

