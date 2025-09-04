Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві
Для мешканців Києва запустили чат-бот єОпора, який міститиме інформацію про допомогу після російських атак
Про це повідомило Мінгромад.
Сервіс створили для допомоги киянам, чиє житло постраждало від війни, а також для тих, хто був вимушений залишити дім і знайшов прихисток у столиці.
Чат-бот пропонує:
- покрокові інструкції дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ворожих атак;
- контакти районних штабів, які розгортаються після обстрілів;
- інформацію про державні програми та про підтримку від Києва і міжнародних фондів;
- контакти організацій, що надають безоплатну правову та психологічну допомогу;
- поради та довідкову інформацію для адаптації внутрішньо переміщених осіб у столиці.
"Київ неодноразово перебував під комбінованими російськими атаками. У критичні моменти, коли люди відчувають розгубленість і вразливість, важливо мати своєчасну та широку підтримку. Наше завдання — щоб ніхто не залишався сам на сам із проблемами та мав максимальний доступ до життєво необхідної інформації. Дієві та перевірені практики важливо масштабувати, тому подальші плани — розширити дію сервісу на інші регіони України", — підкреслив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
- Біла Церква
