Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві

Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві

Дар'я Куркіна
4 вересня, 2025 четвер
17:18
Технології телефон

Для мешканців Києва запустили чат-бот єОпора, який міститиме інформацію про допомогу після російських атак

Зміст

Про це повідомило Мінгромад.

Сервіс створили для допомоги киянам, чиє житло постраждало від війни, а також для тих, хто був вимушений залишити дім і знайшов прихисток у столиці. 

Чат-бот пропонує:

  • покрокові інструкції дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ворожих атак;
  • контакти районних штабів, які розгортаються після обстрілів;
  • інформацію про державні програми та про підтримку від Києва і міжнародних фондів;
  • контакти організацій, що надають безоплатну правову та психологічну допомогу;
  • поради та довідкову інформацію для адаптації внутрішньо переміщених осіб у столиці.

"Київ неодноразово перебував під комбінованими російськими атаками. У критичні моменти, коли люди відчувають розгубленість і вразливість, важливо мати своєчасну та широку підтримку. Наше завдання — щоб ніхто не залишався сам на сам із проблемами та мав максимальний доступ до життєво необхідної інформації. Дієві та перевірені практики важливо масштабувати, тому подальші плани — розширити дію сервісу на інші регіони України", — підкреслив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Бізнес постраждав від ракетного обстрілу: як отримати допомогу від міста

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
новини Києва
