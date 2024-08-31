Для пристроїв на Android: Google запустив штучний інтелект у Gmail

Про це інформує The Verge.

Вказано, що з допомогою нової функції можна буде ставити Gemini запитання про свою поштову скриньку, шукати конкретні деталі в повідомленнях, фільтрувати непрочитані листи або ж сортувати їх за відправником. Також можна буде попросити штучний інтелект про короткий виклад змісту певного листа.

"Gmail Q&A може бути потенційно корисним способом просіяти вашу електронну пошту або знайти щось, що може бути поховане в глибинах вашої поштової скриньки. Але зверніть увагу, що ця функція доступна не всім користувачам: вам потрібно підписатися на Google One AI Premium або мати план Google Workspace з додатками Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як і у випадку з багатьма інструментами генеративного ШІ, користувачі повинні будуть перевіряти точність відповідей.

Незабаром нова функція стане доступною і на iOS.