Для пристроїв на Android: Google запустив штучний інтелект у Gmail
Компанія Google додала до поштового сервісу Gmail на мобільних пристроях із підтримкою Android функцію чат-бота Gemini: він допомагатиме з сортуванням листів
Про це інформує The Verge.
Вказано, що з допомогою нової функції можна буде ставити Gemini запитання про свою поштову скриньку, шукати конкретні деталі в повідомленнях, фільтрувати непрочитані листи або ж сортувати їх за відправником. Також можна буде попросити штучний інтелект про короткий виклад змісту певного листа.
"Gmail Q&A може бути потенційно корисним способом просіяти вашу електронну пошту або знайти щось, що може бути поховане в глибинах вашої поштової скриньки. Але зверніть увагу, що ця функція доступна не всім користувачам: вам потрібно підписатися на Google One AI Premium або мати план Google Workspace з додатками Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що як і у випадку з багатьма інструментами генеративного ШІ, користувачі повинні будуть перевіряти точність відповідей.
Незабаром нова функція стане доступною і на iOS.
- 15 лютого модель штучного інтелекту Gemini від корпорації Google стала доступною на мобільних пристроях iOS і Android за межами США.
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