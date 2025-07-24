Дохід YouTube від реклами зріс майже до $10 млрд

Про це свідчать дані фінансового звіту Alphabet (материнської компанії Google) за другий квартал.

Цей результат дещо перевищив очікування аналітиків, які прогнозували $9,6 млрд.

Як зазначає TechCrunch, YouTube уже тривалий час намагається залучити більше коштів із ринку телевізійної реклами, адже все більше глядачів дивляться платформу саме на телевізорах. За даними Nielsen, YouTube уже три місяці поспіль посідає перше місце за часткою перегляду на ТБ — 12,4% від усього часу, який користувачі проводять перед екранами.

На тлі такого успіху конкуренти, як-от HBO Max і Amazon Prime Video, активізували свої рекламні кампанії. Також Netflix посилює боротьбу за рекламний ринок — компанія оголосила про плани подвоїти свої рекламні доходи протягом року. Хоча точні суми не розкриваються, аналітики оцінюють їх приблизно в $3 млрд.