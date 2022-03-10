YouTube вимкнув монетизацію для користувачів з РФ, - Федоров
10 березня YouTube запровадив обмеження на функції спонсорства, YouTube Premium і Music Premium для російських користувачів
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
"YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії", - написа він.
Обмеження стосуються підписок YouTube Premium і Music Premium, функцій спонсорства, суперстікерів і суперчату.
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