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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Google обмежує роботу Google Play у РФ, - Федоров

Google обмежує роботу Google Play у РФ, - Федоров

10 березня, 2022 четвер
09:46
війна з Росією Google

У Росії з Google Play можна буде завантажити тільки безкоштовні застосунки

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії - завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - написав він.

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Google
Google Play
Михайло Федоров
Мінцифри
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