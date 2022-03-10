Google обмежує роботу Google Play у РФ, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії - завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - написав він.

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