Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом

Про це в ефірі Еспресо сказав співзасновник компанії UBOS.tech, учасник АІ Клубу ІТ СТЕП Університету та експерт з впровадження ШІ Юрій Костюченко.

"Технології діпфейків стали загальнодоступними. Тобто це може бути навіть не якась державна структура - це може бути звичайна людина, яка взяла аудіодоріжку та відео з якоюсь особою, створила діпфейк і з певною метою його поширює", - зазначив Костюченко.

За словами експерта, технології штучного інтелекту розвиваються настільки стрімко, що людина вже може створити візуального аватара, який спілкуватиметься в реальному часі. І незабаром настане момент, коли людина навіть візуально не зможе відрізнити, що спілкується не з реальною особою, а зі штучним інтелектом. Це може статися не дуже скоро, але є неминучим.

"Як захищатися від цього? Для пересічних людей - це так звана перевірка на око. Ми дивимося відео, оцінюємо його якість: можливо, присутній водяний знак, зображення навмисно заниженої якості, аби приховати порушення міміки, мовлення може звучати неприродно. Такий контент уже створюють і продовжуватимуть створювати. Нам потрібно навчитися його розпізнавати", - додав Костюченко.