РФ поширює фейкове ШІ-відео, де нібито український воїн скаржиться на проблеми з контрактами 18-24, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російські медіа поширюють фейкове відео, де молодий чоловік скаржиться на нібито проблеми з проєктом "Контракт 18-24" та невиконання обіцянок", - йдеться у повідомленні.

Центр, перевіривши ролик, визначив, що це діпфейк, створений за допомогою ШІ. Про це свідчить неприродна міміка героя, що є характерною ознакою подібних матеріалів.

Також зазначається, що звинувачення, згадані у цьому відео, не відповідають дійсності. Програма передбачала виключно підготовку військовослужбовців без залучення їх до бойових дій, що спростовує заяви про "довгий термін служби" та "невиконані обіцянки".

"Подібні маніпуляції спрямовані на дискредитацію програми та формування негативного іміджу української армії. Це чергова спроба вплинути на громадську думку через штучно створений контент, який не має жодного стосунку до реальності", - наголосив ЦПД.