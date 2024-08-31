Електронний військовий квиток з'явиться за пів року

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, відео зʼявилось на офіційному YouTube-каналі Міноборони.

За словами Черногоренко, електронний військовий квиток буде повноцінним документом з фотографією і всіма необхідними деталями.

"Плануємо впродовж пів року запустити повноцінний електронний документ. Посвідчення буде подібне до електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+". Ми взяли це в роботу. Плануємо розвинути екосистему цифрових реєстрів, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу могли завантажити собі це посвідчення", - йдеться у заяві.