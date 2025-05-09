"Готові ділитися досвідом": у Києві Федоров показав єврокомісару Кубілюсу виробництво БПЛА
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом, який відповідає за оборону та космос у ЄС
Про це міністр повідомив у Facebook.
На його думку, посада, яку обіймає Кубілюс, свідчить про готовність Євросоюзу до переозброєння та інноваційного розвитку оборонного сектору.
Під час візиту до Києва делегація відвідала українське виробництво дронів — технологій, які суттєво змінили перебіг війни. Федоров наголосив, що українські defense tech-компанії вже створили сотні унікальних рішень, а їхній досвід — це перевага, якою Україна готова ділитися.
"Український досвід у сфері оборонних інновацій — конкурентна перевага та унікальна експертиза, яка має стати частиною нової військової доктрини. Ми готові ділитися досвідом із європейськими партнерами. Це можливості для win-win співпраці українських і європейських підприємців", - наголосив Федоров.
Кубілюс опікується ініціативою ReArm Europe, яка передбачає мобілізацію до 800 млрд євро на зміцнення оборони ЄС, збільшення бюджетів, запуск інструментів кредитування та залучення інвестицій — шлях, подібний до того, що пройшла Україна під час війни. Українська сторона бачить у цьому можливості для взаємовигідної співпраці з Європою в галузі оборонних технологій.
- У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотників вітчизняного виробництва, що у 4,4 раза більше, ніж у 2023 році.
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