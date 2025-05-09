"Готові ділитися досвідом": у Києві Федоров показав єврокомісару Кубілюсу виробництво БПЛА

Про це міністр повідомив у Facebook.

На його думку, посада, яку обіймає Кубілюс, свідчить про готовність Євросоюзу до переозброєння та інноваційного розвитку оборонного сектору.

Під час візиту до Києва делегація відвідала українське виробництво дронів — технологій, які суттєво змінили перебіг війни. Федоров наголосив, що українські defense tech-компанії вже створили сотні унікальних рішень, а їхній досвід — це перевага, якою Україна готова ділитися.

"Український досвід у сфері оборонних інновацій — конкурентна перевага та унікальна експертиза, яка має стати частиною нової військової доктрини. Ми готові ділитися досвідом із європейськими партнерами. Це можливості для win-win співпраці українських і європейських підприємців", - наголосив Федоров.

Кубілюс опікується ініціативою ReArm Europe, яка передбачає мобілізацію до 800 млрд євро на зміцнення оборони ЄС, збільшення бюджетів, запуск інструментів кредитування та залучення інвестицій — шлях, подібний до того, що пройшла Україна під час війни. Українська сторона бачить у цьому можливості для взаємовигідної співпраці з Європою в галузі оборонних технологій.