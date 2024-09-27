Кількість користувачів Starlink у світі перевищила 4 млн

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Starlink об’єднує понад 4 млн людей високошвидкісним інтернетом у понад 100 країнах, територіях та багатьох інших ринках. Дякуємо всім нашим клієнтам у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Starlink — це платформа супутникового інтернету, яку розробила очолювана американським бізнесменом Ілоном Маском компанія SpaceX. Проєкт почали розробляти у 2015 році, тестові прототипи вивели на орбіту в лютому 2018 року, а першу групу зі 60 супутників запустили у травні 2019-го. Зараз на орбіті вже майже 2 тис. супутників, а до 2027 року компанія має намір довести їхню кількість до 42 тис.

Скандал із вимкненим Starlink у Криму

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска у 2023 році написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

У Сенаті США вимагали провести розслідування стосовно компанії SpaceX після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у Криму. А сам Маск заявив, що не вважає себе зрадником через цей інцидент.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.