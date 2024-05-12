Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
У неділю, 12 травня, Китай запустив ракету Long March-4C, яка вивела на орбіту новий супутник для космічних експериментів
Про це повідомляє CGTN.
За інформацією видання, ракета стартувала о 07:43 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю і вивела на орбіту супутник Shiyan-23, назва якого у перекладі з китайської мови означає "експеримент".
Супутник Shiyan-23 буде використовуватися для моніторингу космічного середовища.
За даними пускового центру, це була 522-га польотна місія ракет серії Long March.
- 11 травня повідомлялось, що внаслідок найпотужнішої за останні 20 років магнітної бурі на Сонці, яка почалася 10 травня, супутники Starlink компанії Ілона Маска SpaceX вийшли з ладу.
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