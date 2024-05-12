Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів

Про це повідомляє CGTN.

За інформацією видання, ракета стартувала о 07:43 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю і вивела на орбіту супутник Shiyan-23, назва якого у перекладі з китайської мови означає "експеримент".

Супутник Shiyan-23 буде використовуватися для моніторингу космічного середовища.

За даними пускового центру, це була 522-га польотна місія ракет серії Long March.

[????China’s 22nd launch in 2024] At UTC 23:43 May 11, Shiyan-23 space environment detection satellite was successfully launched by CZ4C rocket at Jiuquan, Inner Mongolia. It’s also the 522nd launch of Long March rocket family. HD:https://t.co/M6HYNWTeUB pic.twitter.com/hTniq3yBGB — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) May 12, 2024