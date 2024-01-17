Компанія Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів

Про це пише BBC.

За даними Міжнародної корпорації даних (IDC), на Apple припало більше п’ятої частини телефонів, відвантажених минулого року. Натомість Samsung займає 19,4% частки ринку, слідом за нею йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Продажі смартфонів падають, оскільки багато людей оновили їх під час пандемії. IDC повідомляє, що минулого року було продано майже 1,2 мільярда смартфонів, що на 3% менше, ніж у попередньому році.

"Це найменша кількість проданих товарів за останнє десятиліття, і багато споживачів затягують свої гаманці перед обличчям економічних проблем і високих процентних ставок. Експерти прогнозують відновлення ринку цього року", - йдеться у повідомленні.