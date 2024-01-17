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Головна Технології Компанія Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів

Компанія Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів

17 січня, 2024 середа
09:24
Технології Apple iPhone 15

Американська компанія Apple займає левову частку світового ринку смартфонів, потіснивши південнокорейську Samsung з першого місця вперше за 12 років

Про це пише BBC.

За даними Міжнародної корпорації даних (IDC), на Apple припало більше п’ятої частини телефонів, відвантажених минулого року. Натомість Samsung займає 19,4% частки ринку, слідом за нею йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Продажі смартфонів падають, оскільки багато людей оновили їх під час пандемії. IDC повідомляє, що минулого року було продано майже 1,2 мільярда смартфонів, що на 3% менше, ніж у попередньому році. 

"Це найменша кількість проданих товарів за останнє десятиліття, і багато споживачів затягують свої гаманці перед обличчям економічних проблем і високих процентних ставок. Експерти прогнозують відновлення ринку цього року", - йдеться у повідомленні.

  • Ринкова вартість акцій Microsoft досягла 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію. Натомість капіталізація Apple становить 2,875 трлн доларів.
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