Компанія SpaceX доставила чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію всього за 15 годин польоту

Про це пише EuroNews.

Корабель стартував із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді після затримки на добу через несприятливі погодні умови.

До складу міжнародної команди увійшли Зіна Кардман і Майк Фінк з NASA, Кімія Юї з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) та росіянин Олег Платонов. Вони проведуть щонайменше шість місяців на станції.

Для деяких членів нового екіпажу це була довгоочікувана подія. Кардман та Фінк були виведені з місії SpaceX минулого року, щоб звільнити місце для двох астронавтів NASA Буча Вілмора та Суні Вільямс, які мали пробути на станції лише тиждень, але залишилися на понад дев’ять місяців через технічні несправності корабля.

Майк Фінк та Кімія Юї своєю чергою готувалися до наступної місії Starliner. Однак, оскільки програма Starliner була зупинена до 2026 року через проблеми з двигуном та інші технічні несправності, їх перевели на місію SpaceX.