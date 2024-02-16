Microsoft, Meta й Amazon: 20 технокомпаній підписали угоду про боротьбу з діпфейками
У п'ятницю, 16 лютого, група з 20 провідних технологічних компаній оголосили про підписання спільної угоди про боротьбу з дезінформацією за допомогою штучного інтелекту на цьогорічних виборах
Про це повідомляє CNBC.
Метою угоди є боротьба з "діпфейками", що являють собою фальшиві аудіо-, відео- та фотоматеріали, які імітують ключових учасників демократичних виборів або надають неправдиву інформацію про результати голосування.
Спільне забов'язання підписали такі техногіганти, як Microsoft, Meta, Google, Amazon, IBM, Adobe і розробник чіпів Arm. Зокрема, до угоди долучилися компанії OpenAI, Anthropic та Stability AI, що займаються розробкою штучного інтелекту, а також соціальні медіакомпанії Snap, TikTok і X.
За даними компанії Clarity, яка займається машинним навчанням, кількість дезінформації, пов'язаної з виборами, зростає на 900% з року в рік, внаслідок збільшення кількості фейків, створених штучним інтелектом, що призводить до серйозних проблем.
"Є підстави для серйозного занепокоєння тим, як ШІ може бути використаний для введення виборців в оману під час виборчих кампаній", - заявив Джош Беккер, сенатор-демократ від штату Каліфорнія. - Приємно бачити, що деякі компанії починають обговорювати цю проблему, але наразі я не бачу достатньої конкретики, тому, ймовірно, нам знадобиться законодавство, яке встановить чіткі стандарти".
Компанії-учасниці угоди взяли на себе вісім зобов'язань, серед яких оцінка ризиків, пов'язаних з моделями, "виявлення" та розв'язання проблем з розповсюдження такого контенту на своїх платформах, а також забезпечення прозорості цих процесів для громадськості.
"Демократія ґрунтується на безпечних і захищених виборах", - зазначив у релізі Кент Вокер, президент Google з глобальних питань.
За його словами, ця домовленість свідчить про зусилля компаній, спрямовані на боротьбу з "дезінформацією на виборах, яка підриває довіру", що генерується штучним інтелектом.
Директорка IBM з питань конфіденційності та довіри Крістіна Монтгомері заявила, що перед виборами "необхідні конкретні спільні заходи для захисту людей і суспільства від підвищених ризиків оманливого контенту, створеного штучним інтелектом".
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15 лютого компанія OpenAI представила нову систему штучного інтелекту Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.
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