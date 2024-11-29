Міноборони запровадило IT-систему DOT-Chain, де військові частини зможуть повідомляти про неякісні продукти

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що це дозволить скоротити час формування та опрацювання таких скарг, і додатково покращити рівень забезпечення Збройних сил продуктами харчування.

Завдяки структуруванню інформації та швидкому аналізу система допомагає виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників, що підвищує загальну ефективність роботи, додали в Міноборони.

"Раніше процедура відбувалася лише у паперовій формі, що вимагало багато часу та зусиль від військових частин і ДОТ. Тепер DOT-Chain автоматично підтягує інформацію із замовлення, тож військовій частині потрібно лише додати дані про неякісний товар. Система формує електронний документ, скорочуючи час роботи над рекламаціями у 2-3 рази", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.