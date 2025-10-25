Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У найближчому оновленні користувачі зможуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн, якщо вони:

самостійно виховують дитину до 18 років;

доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Отримання відстрочки у Резерв+ відбувається автоматично: користувач подає запит, система перевіряє підстави через державні реєстри, і після підтвердження інформація про відстрочку з’являється в електронному військовому документі.

Процедура зазвичай триває кілька годин і не потребує паперових довідок, відвідування ТЦК чи тривалого очікування рішення.