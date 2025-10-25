Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
Незабаром у застосунку Резерв+ з’являться нові види онлайн-відстрочок від мобілізації — їх зможуть оформити батьки, які самостійно виховують дітей, та громадяни, що доглядають за родичами з інвалідністю
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У найближчому оновленні користувачі зможуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн, якщо вони:
- самостійно виховують дитину до 18 років;
- доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Отримання відстрочки у Резерв+ відбувається автоматично: користувач подає запит, система перевіряє підстави через державні реєстри, і після підтвердження інформація про відстрочку з’являється в електронному військовому документі.
Процедура зазвичай триває кілька годин і не потребує паперових довідок, відвідування ТЦК чи тривалого очікування рішення.
- Нагадаємо, що від 6 серпня в оновленні застосунку Резерв+ додали відстрочку для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової професійної освіти, наукових установ та організацій.
- З 18 жовтня у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку рідним батькам дитини з інвалідністю до 18 років, рідним батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
