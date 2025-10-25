Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Технології Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+

Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+

Адріана Муллаянова
25 жовтня, 2025 субота
14:16
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

Незабаром у застосунку Резерв+ з’являться нові види онлайн-відстрочок від мобілізації — їх зможуть оформити батьки, які самостійно виховують дітей, та громадяни, що доглядають за родичами з інвалідністю

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У найближчому оновленні користувачі зможуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн, якщо вони:

  • самостійно виховують дитину до 18 років;
  • доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Отримання відстрочки у Резерв+ відбувається автоматично: користувач подає запит, система перевіряє підстави через державні реєстри, і після підтвердження інформація про відстрочку з’являється в електронному військовому документі.

Процедура зазвичай триває кілька годин і не потребує паперових довідок, відвідування ТЦК чи тривалого очікування рішення. 

  • Нагадаємо, що від 6 серпня в оновленні застосунку Резерв+ додали відстрочку для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової професійної освіти, наукових установ та організацій.
  • З 18 жовтня у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку рідним  батькам дитини з інвалідністю до 18 років, рідним  батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи. 
      
Новини
Суспільство
Україна
військові
мобілізація
Військові новини
Міністр оборони України
