Можливості та інвестиції: ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У Мінцифрі кажуть, що Офіс стане ключовим майданчиком для співпраці й обміну рішеннями між українськими та європейськими інноваторами, стартапами й оборонними компаніями.

"Відкриття Офісу оборонних інновацій - важливий крок у розвитку українського ринку Defense Tech - отримаємо більше можливостей та інвестицій для українських компаній. Спільними рішеннями ми не тільки наближатимемо перемогу в технологічній війні, а й посилимо оборонні можливості всього ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також на відкритті заступник міністра Олександр Борняков та керівниця defense tech-кластера Brave1 Наталія Кушнерська розповіли про результати роботи кластера, зазначивши, що за час повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів у світі.

"Щоб розвивати defense tech-ринок та створювати більше геймченджерів війни, запустили кластер Brave1. На платформі вже зареєстровано понад 2600 інноваційних розробок, 200 з яких кодифіковані за стандартом НАТО. А грантова програма від Brave1 проінвестувала понад $7,5 млн на масштабування розробок", - додали у Міністерстві.