Можливості та інвестиції: ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні
Європейський Союз відкрив в Україні Офіс оборонних інновацій, створення якого анонсували на початку року
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
У Мінцифрі кажуть, що Офіс стане ключовим майданчиком для співпраці й обміну рішеннями між українськими та європейськими інноваторами, стартапами й оборонними компаніями.
"Відкриття Офісу оборонних інновацій - важливий крок у розвитку українського ринку Defense Tech - отримаємо більше можливостей та інвестицій для українських компаній. Спільними рішеннями ми не тільки наближатимемо перемогу в технологічній війні, а й посилимо оборонні можливості всього ЄС", - йдеться у повідомленні.
Також на відкритті заступник міністра Олександр Борняков та керівниця defense tech-кластера Brave1 Наталія Кушнерська розповіли про результати роботи кластера, зазначивши, що за час повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів у світі.
"Щоб розвивати defense tech-ринок та створювати більше геймченджерів війни, запустили кластер Brave1. На платформі вже зареєстровано понад 2600 інноваційних розробок, 200 з яких кодифіковані за стандартом НАТО. А грантова програма від Brave1 проінвестувала понад $7,5 млн на масштабування розробок", - додали у Міністерстві.
- У лютому цього року під час Мюнхенської безпекової конференції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала відкриття в Києві офісу ЄС з інновацій для вдосконалення оборонного виробництва.
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