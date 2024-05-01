МЗС представило ШІ-аватар, який коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що представниця МЗС з консульських питань Вікторія ШІ була створена на основі реальної людини - української співачки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

У Міністерстві окремо відзначають, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія ШІ.

Коментарі Вікторії ШІ зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім цього, МЗС передбачило кілька рівнів захисту ШІ від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

"У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним", - зауважили у Міністерстві.