МЗС представило ШІ-аватар, який коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ
Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило цифрову особу з використанням технологій штучного інтелекту, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що представниця МЗС з консульських питань Вікторія ШІ була створена на основі реальної людини - української співачки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.
У Міністерстві окремо відзначають, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія ШІ.
Коментарі Вікторії ШІ зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС
"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Крім цього, МЗС передбачило кілька рівнів захисту ШІ від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.
"У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним", - зауважили у Міністерстві.
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