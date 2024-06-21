На висоті 40 тис. метрів: іспанська компанія оголосила про запуск космотуризму у 2025 році

Про це інформує New Atlas.

EOS-X Space, що базується в Севільї, оголосила про початок комерційних польотів з баз у Севільї та Абу-Дабі в третьому кварталі наступного року.

За інформацією компанії, герметична капсула з вуглецевого волокна матиме змогу підняти на висоту 40 тис. м 7 пасажирів і пілота за допомогою стратостату, наповненого гелієм. Політ розпочинатиметься на світанку і займе дві години на підйом, дві години перебування на висоті та ще одну годину на спуск і приземлення.

Крім того, капсула EOS-X буде оснащена ергономічними сидіннями, панорамними вікнами, підсвічуванням, баром і туалетом. За таку подорож пасажирам доведеться заплатити від 150 до 200 тисяч євро.

У компанії заявляють, що невдовзі у співпраці з Національним інститутом аерокосмічних технологій Іспанії "відбудуться валідаційні випробування капсули".