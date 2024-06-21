На висоті 40 тис. метрів: іспанська компанія оголосила про запуск космотуризму у 2025 році
Іспанська компанія EOS-X Space оголосила, що наближається до завершення розробки капсули, здатної доправляти космотуристів на край стратосфери вже з наступного року
Про це інформує New Atlas.
EOS-X Space, що базується в Севільї, оголосила про початок комерційних польотів з баз у Севільї та Абу-Дабі в третьому кварталі наступного року.
За інформацією компанії, герметична капсула з вуглецевого волокна матиме змогу підняти на висоту 40 тис. м 7 пасажирів і пілота за допомогою стратостату, наповненого гелієм. Політ розпочинатиметься на світанку і займе дві години на підйом, дві години перебування на висоті та ще одну годину на спуск і приземлення.
Крім того, капсула EOS-X буде оснащена ергономічними сидіннями, панорамними вікнами, підсвічуванням, баром і туалетом. За таку подорож пасажирам доведеться заплатити від 150 до 200 тисяч євро.
У компанії заявляють, що невдовзі у співпраці з Національним інститутом аерокосмічних технологій Іспанії "відбудуться валідаційні випробування капсули".
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19 травня туристична ракета компанії Blue Origin із 6 пасажирами на борту була запущена в космос вперше за майже два роки.
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