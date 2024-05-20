Компанія Blue Origin запустила в космос шістьох туристів після двох років перерви

Про це повідомляє CNN.

Ракета New Shepard стартувала о 09:36 за київським часом з космодрому на приватному ранчо в Західному Техасі.

На борту пасажирської капсули було 6 людей, зокрема венчурний капіталіст Мейсон Енджел, французький магнат пивоваріння Сільвен Шірон, підприємець Кеннет Хесс, бухгалтер на пенсії Керол Шаллер, льотчик Гопі Тхакура та 90-річний Ед Дуайт, колишній капітан ВПС США, який 1963 року став першим в історії США афроамериканцем - кандидатом в астронавти, але так і не полетів у космос.

Зазначається, що на сьогодні це сьомий рейс Blue Origin з екіпажем.

Під час місії екіпаж досягнув швидкості, яка в три рази перевищує швидкість звуку.

Ракета пролетіла над капсулою повз лінію Кармана, область на висоті 100 км над поверхнею Землі, яка визнана висотою, на якій починається космічний простір.

А на піку польоту пасажири відчули кілька хвилин невагомості та побачили вид на Землю з ілюмінаторів.