Компанія Blue Origin запустила в космос шістьох туристів після двох років перерви
19 травня туристична ракета компанії Blue Origin із 6 пасажирами на борту запущена в космос вперше за майже два роки
Про це повідомляє CNN.
Ракета New Shepard стартувала о 09:36 за київським часом з космодрому на приватному ранчо в Західному Техасі.
На борту пасажирської капсули було 6 людей, зокрема венчурний капіталіст Мейсон Енджел, французький магнат пивоваріння Сільвен Шірон, підприємець Кеннет Хесс, бухгалтер на пенсії Керол Шаллер, льотчик Гопі Тхакура та 90-річний Ед Дуайт, колишній капітан ВПС США, який 1963 року став першим в історії США афроамериканцем - кандидатом в астронавти, але так і не полетів у космос.
Зазначається, що на сьогодні це сьомий рейс Blue Origin з екіпажем.
Під час місії екіпаж досягнув швидкості, яка в три рази перевищує швидкість звуку.
Ракета пролетіла над капсулою повз лінію Кармана, область на висоті 100 км над поверхнею Землі, яка визнана висотою, на якій починається космічний простір.
А на піку польоту пасажири відчули кілька хвилин невагомості та побачили вид на Землю з ілюмінаторів.
- Нагадаємо. що космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin виграла контракт Американського космічного агентства на розробку посадкового модуля для доставки астронавтів на Місяць.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.46 Купівля 39.46Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе