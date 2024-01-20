NASA втратило зв'язок з гелікоптером Ingenuity, який перебував на Марсі

Про це повідомляє Space.com.

"Дані Ingenuity, надіслані марсоходу Perseverance (який діє як ретранслятор між вертольотом і Землею - ред.) під час польоту, вказують на те, що він успішно піднявся на призначену максимальну висоту 12 метрів", - заявили в п'ятницю, 19 січня, представники NASA. - Під час запланованого спуску зв'язок між гелікоптером і марсоходом припинився достроково, ще до приземлення".

Згідно з повідомленням NASA, команда Ingenuity аналізує наявні дані та розглядає наступні кроки для відновлення зв'язку з гелікоптером.

"Perseverance наразі перебуває поза зоною прямої видимості Ingenuity, але команда може розглянути можливість під'їхати ближче для візуального огляду", - повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, яка керує місіями обох роботів.

Згідно з бортовим журналом місії, Ingenuity перебував у повітрі понад 128 хвилин і подолав загалом 17,7 кілометра.

Наразі незрозуміло, чи будуть ці цифри продовжувати зростати. У виданні додали, що нам доведеться почекати та подивитися, чи зможуть оператори Ingenuity знову вийти на зв'язок з першопрохідцем, першим апаратом, який коли-небудь досліджував небо позаземного світу.