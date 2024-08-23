Навчитися розвідці з відкритих джерел: Мінцифра представила серіал "Школа OSINT"

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Хочете дізнатися, як знайти видалену інформацію з сайту, або по деталях на фото визначити геолокацію, де його зробили? Для цього вам знадобляться інструменти OSINT — Open Source Intelligence. Як з ними працювати та все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації дивіться у серіалі «Школа OSINT» від Дія.Освіта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на прикладах реальних кейсів після перегляду серіалу можна навчитись:

перевіряти достовірність інформації — на прикладі фото евакуації українців з Харкова на початку повномасштабної війни.

знаходити видалені сторінки та архіви, навіть якщо їх намагалися приховати.

— на прикладі видаленого відео росіян з пересуванням техніки окупанта перед вторгненням

шукати правду про людей у соцмережах і отримувати більше інформації, ніж здається можливим, — на прикладі колаборанта, який викрав єнота з Херсонського зоопарку.

Подивитися освітній серіал можна за посиланням.