Навчитися розвідці з відкритих джерел: Мінцифра представила серіал "Школа OSINT"
У Дія.Освіта створили серіал "Школа OSINT", з якого можна дізнатися все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Хочете дізнатися, як знайти видалену інформацію з сайту, або по деталях на фото визначити геолокацію, де його зробили? Для цього вам знадобляться інструменти OSINT — Open Source Intelligence. Як з ними працювати та все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації дивіться у серіалі «Школа OSINT» від Дія.Освіта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на прикладах реальних кейсів після перегляду серіалу можна навчитись:
- перевіряти достовірність інформації — на прикладі фото евакуації українців з Харкова на початку повномасштабної війни.
- знаходити видалені сторінки та архіви, навіть якщо їх намагалися приховати.
- — на прикладі видаленого відео росіян з пересуванням техніки окупанта перед вторгненням
- шукати правду про людей у соцмережах і отримувати більше інформації, ніж здається можливим, — на прикладі колаборанта, який викрав єнота з Херсонського зоопарку.
Подивитися освітній серіал можна за посиланням.
- В Україні стартував другий етап підготовки до запуску освітнього застосунку "Мрія", у межах якого понад 2 тис. вчителів проходять тренінги.
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