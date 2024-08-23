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Навчитися розвідці з відкритих джерел: Мінцифра представила серіал "Школа OSINT"

Ксенія Золотова
23 серпня, 2024 п'ятниця
09:38
Технології

У Дія.Освіта створили серіал "Школа OSINT", з якого можна дізнатися все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації

Зміст

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Хочете дізнатися, як знайти видалену інформацію з сайту, або по деталях на фото визначити геолокацію, де його зробили? Для цього вам знадобляться інструменти OSINT — Open Source Intelligence. Як з ними працювати та все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації дивіться у серіалі «Школа OSINT» від Дія.Освіта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на прикладах реальних кейсів після перегляду серіалу можна навчитись:

  • перевіряти достовірність інформації — на прикладі фото евакуації українців з Харкова на початку повномасштабної війни.
  • знаходити видалені сторінки та архіви, навіть якщо їх намагалися приховати.
  •  — на прикладі видаленого відео росіян з пересуванням техніки окупанта перед вторгненням  
  • шукати правду про людей у соцмережах і отримувати більше інформації, ніж здається можливим, — на прикладі колаборанта, який викрав єнота з Херсонського зоопарку.

Подивитися освітній серіал можна за посиланням.

  • В Україні стартував другий етап підготовки до запуску освітнього застосунку "Мрія", у межах якого понад 2 тис. вчителів проходять тренінги.
Теги:
Україна
освіта
Війна з Росією
Дія
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