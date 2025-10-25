Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"

Про це інформує Variety.

Студія Boss Fight Entertainment, яка стоїть за популярною мобільною грою "Squid Game: Unleashed", припинила діяльність. Крім цієї гри, студія також розробляла серію для Netflix Stories, випуск якої завершився на початку цього року. Обидві гри залишаться доступними через Netflix.

Співзасновник і колишній генеральний директор Boss Fight Девід Ріппі прокоментував закриття:

"Хоча новини не з приємних, я дуже вдячний за час у Netflix. Ми працювали з чудовими людьми і створили багато ігор, якими пишаюся, включно з Squid Game: Unleashed, яка стала хітом №1 у 26 країнах. Щодо мене, Білла та Скотта – ми плануємо невелику паузу, перш ніж приступити до того, що буде далі. Буду радий почути від вас, якщо відбувається щось цікаве у роботі або з інших причин".

Netflix придбав Boss Fight у березні 2022 року, сподіваючись, що "великий досвід студії у створенні хітових ігор різних жанрів допоможе пришвидшити нашу здатність надавати членам Netflix чудові ігри, де б вони не захотіли в них грати". Компанія підкреслювала успіх "Squid Game: Unleashed" як безкоштовної екшн-гри №1 у 107 країнах після виходу, а співгенеральний директор Грег Пітерс зазначав цю гру як приклад сюжетних ігор, які Netflix планує створювати більше.

Закриття студії відбулося на тлі перегляду ігрової стратегії Netfliх під керівництвом президента Алена Таскана, який приєднався до компанії у липні 2024 року. Тепер компанія зосереджує зусилля на іграх для вечірок, сюжетних проєктах, дитячих іграх та масових іграх для телевізорів, а не лише на мобільних іграх. Netflix поки що відмовився від коментарів щодо закриття студії.