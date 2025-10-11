Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи

Про це повідомляє BBC.

MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.

За даними видання, з 31 грудня 2025 року припинять мовлення такі канали, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV і MTV Live. Таке рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів, які дедалі частіше обирають перегляд музики онлайн — на YouTube та в соціальних мережах — замість традиційного телебачення.

Також повідомляється, що припинення трансляцій — це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.

Як пише Broadbandtv News, до кінця 2025 року компанія планує закрити низку музичних та розважальних каналів у Польщі, Угорщині, Німеччині, Австрії та країнах Бенілюксу.

Водночас основний канал — MTV HD — залишиться в ефірі, однак його контент буде зосереджений переважно на реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore.

Серед визначних подій в історії каналу — прем'єра легендарного кліпу Thriller Майкла Джексона, 16-годинна трансляція концерту Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards (VMA). Британський MTV запустився у 1997 році, а європейська версія каналу з’явилася у 1987 році.