Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи

Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи

Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
21:15
Культура музика

Американська медіакомпанія Paramount готується до закриття таких каналів, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live у Великій Британії та низці європейських країн наприкінці року

Зміст

Про це повідомляє BBC.

MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.

За даними видання, з 31 грудня 2025 року припинять мовлення такі канали, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV і MTV Live. Таке рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів, які дедалі частіше обирають перегляд музики онлайн — на YouTube та в соціальних мережах — замість традиційного телебачення.

Також повідомляється, що припинення трансляцій — це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.

Читайте також: У липні 6 з 10 пісень в українських топчартах були створені за допомогою ШІ, – Аліна Алєксєєва

Як пише Broadbandtv News, до кінця 2025 року компанія планує закрити низку музичних та розважальних каналів у Польщі, Угорщині, Німеччині, Австрії та країнах Бенілюксу.

Водночас основний канал — MTV HD — залишиться в ефірі, однак його контент буде зосереджений переважно на реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore.

Серед визначних подій в історії каналу — прем'єра легендарного кліпу Thriller Майкла Джексона, 16-годинна трансляція концерту Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards (VMA). Британський MTV запустився у 1997 році, а європейська версія каналу з’явилася у 1987 році.

  • 3 жовтня суд остаточно відхилив позов Спенсера Елдена, який намагався звинуватити гурт Nirvana у "розповсюдженні дитячої порнографії" через використання його дитячого фото на обкладинці альбому Nevermind.
Теги:
Новини
Світ
ЄС
музика
Європа
Велика Британiя
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
Нобелівська премія
Автор Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
22:00
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 11 жовтня
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
19:02
Віктор Орбан і Володимир Путін
Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
15:26
Дія
У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
14:47
Пожежа на НПЗ в Уфі (11.10.2025)
Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
14:13
Ексклюзив
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
14:12
Ексклюзив
сектор Газа
Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович
14:10
Інтерсіті+, потяг
Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
14:02
OPINION
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
13:45
Ексклюзив
блекаут, Київ
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко
13:32
На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
13:26
У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
13:05
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
12:51
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
12:15
Оновлено
Костянтин Кудо (Ганич)
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
12:06
OPINION
Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
PR
Все разом Перевага
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV